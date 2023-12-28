В Европе нашли причину отменить ряд выступлений российского оперного певца Ильдара Абдразакова

На сайте Парижской национальной оперы объявлено, что Ильдар Абдразаков был отстранен от главной роли в новом спектакле «Дон Кихот», который пройдет в Париже. Вместо российского артиста в образе Дон Кихота появится Кристиан Ван Хорн. Причина такого решения не была озвучена. Абдразаков также не сможет выступить в Цюрихе. Там он должен был участвовать в показах «Итальянки в Алжире» Россини.

Причина отстранения не была конкретизирована

Новость об отмене выступления в Цюрихе появилась после того, как он стал участником собрания группы избирателей по поддержке выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента РФ еще на один срок. Хотя сама причина отстранения не была конкретизирована в сообщении, пишет ГТРК «Башкортостан».