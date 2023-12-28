Певец Юрий Антонов осудил Ивлееву за бахвальство богатством и нашел «час расплаты»

Юрий Антонов был среди тех, кто высказал свое мнение относительно скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Он предрек ей и ее гостям «час расплаты».

Подобное поведение приведет к негативным последствиям

Антонов считает, что богатство не должно сопровождаться бахвальством. Он выразил недоумение относительно того, откуда у блогерши такие большие деньги. По словам артиста, не все звезды хвалятся своим достатком, а подобное поведение приведет к негативным последствиям.

Он также добавил, что в его молодости подобные вечеринки были немыслимы, так как тогда существовали совсем другие законы. Антонов резюмировал, что, если знаменитости нарушили законы, то это должны разбирать правоохранительные органы.