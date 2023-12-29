Профессор РАН Москалев нашел, как замедлить процесс старения

Доктор биологических наук, профессор Российской академии наук (РАН), а также директор Института биологии старения при Университете Лобачевского Алексей Москалев подчеркнул важность заботы о здоровом долголетии, а не только о здоровом старении.

Он отметил, что своевременная профилактика онкологических и нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция либо болезнь Альцгеймера, играет ключевую роль в достижении здорового долголетия. Эксперт также подчеркнул роль генетики в процессах старения, включая изменения в работе митохондрий и влияние микробиома в кишечнике на иммунитет человека.

Современному человеку не хватает ферментов для переваривания сладостей и газировки

Профессор напоследок подчеркнул, что современному человеку не хватает ферментов для переваривания сладостей и газировки, потому что природа не рассчитывала изначально на это. В итоге появляются проблемы со здоровьем – недуги артерий, сердца, рак и снижение жизненной емкости в легких.