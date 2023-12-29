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Врачи нашли пять грозных признаков того, что в организме могут быть тромбы

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Врачи нашли пять грозных признаков того, что в организме могут быть тромбы
Здоровье
Фото: @brgfx / freepik.com

Тромбы, скопления свернувшейся крови, играют важную роль в остановке кровотечений при повреждениях сосудов. Однако иногда процесс их образования нарушается, это может привести к тромбозу – образованию тромбов внутри вен. Такое состояние, часто возникающее в ногах при сидячем образе жизни, может быть критическим.

Некоторые признаки тромбоза могут включать отек, судороги, внезапные боли, изменения цвета или температуры кожи в области тромба 

Раннее выявление симптомов тромбоза важно для предотвращения осложнений. Хотя половина случаев тромбоза проходит бессимптомно, некоторые признаки могут включать отек, судороги, внезапные боли, изменения цвета или температуры кожи в области тромба. 

Раннее обращение за медицинской помощью поможет предотвратить серьезные осложнения.

Информационное агентство «Informing»

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