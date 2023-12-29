Отец Ивлеевой впервые нашел слова, чтобы прокомментировать вечеринку дочери

Отцу блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой Вячеславу Ивлееву удалось найти слова, чтобы прокомментировать скандальную вечеринку дочери. Комментируя мероприятие в клубе Mutabor в Москве, мужчина выразил сожаление по поводу событий и заявил, что он давно не общается со своей наследницей.

«Я всегда за свою дочь... С Настей не общаюсь давно, хотя мне ее очень жалко, она попала», - подчеркнул мужчина.

Он в беседе с «Известиями» добавил, что увидел кадры с мероприятия в Интернете и выразил непонимание по поводу пристального внимания именно к Анастасии.