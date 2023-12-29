Телеканал СТС нашел нужным вернуть в эфиры уехавших Урганта, Смольянинова и Брежневу

Некогда популярные представители отечественного шоу-бизнеса, сбежавшие из России, вновь появились на экранах телевидения. Иван Ургант и Вера Брежнева, а также Артур Смольянинов* (признан иноагентом) снялись в фильме «Ёлки». Ленту показали по федеральному каналу в преддверии новогодних праздников.

Экс-знаменитостей давно не приглашали на российское ТВ, поэтому закономерно, что их появление на экране вызвало удивление в обществе. Некоторые интернет-пользователи пошутили, что после голой вечеринки показывать того же Смольянинова* по телевизору не так страшно, как Лолиту или Киркорова.