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Телеканал СТС нашел нужным вернуть в эфиры уехавших Урганта, Смольянинова и Брежневу

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Телеканал СТС нашел нужным вернуть в эфиры уехавших Урганта, Смольянинова и Брежневу
Знаменитости
Источник фото: соцсети Артура Смольянинова

Некогда популярные представители отечественного шоу-бизнеса, сбежавшие из России, вновь появились на экранах телевидения. Иван Ургант и Вера Брежнева, а также Артур Смольянинов* (признан иноагентом) снялись в фильме «Ёлки». Ленту показали по федеральному каналу в преддверии новогодних праздников. 

Экс-знаменитостей давно не приглашали на российское ТВ, поэтому закономерно, что их появление на экране вызвало удивление в обществе. Некоторые интернет-пользователи пошутили, что после голой вечеринки показывать того же Смольянинова* по телевизору не так страшно, как Лолиту или Киркорова.

Информационное агентство «Informing»

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