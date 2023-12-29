Шнуров нашел прием, как оценить звезд на голой вечеринке Ивлеевой

Сергей Шнуров, солист рок-группы «Ленинград», выразил свою позицию относительно прошедшей «голой» вечеринки Насти Ивлеевой в клубе Mutabor. Артист даже создал песню, высмеивающую произошедшие события и подчеркивающую свое отношение к скандальному мероприятию.

В песне музыкант очень остро комментирует обнаженные фотографии звезд, включая саму блогершу, считая, что подобные акции стали уже не смешными, поскольку вызывают вопросы у общества.

Вечеринка вызвала общественное негодование. Многие знаменитости, включая Лолиту и Филиппа Киркорова, после этого стали объектами отмены в разных мероприятиях.