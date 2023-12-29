Роль Киркорова нашли нужным отдать звезде сериала «Слова пацана» Кологривому

По последней информации издания «Московский Комсомолец», после скандала с голой вечеринкой Насти Ивлеевой в фильме «Иван Васильевич меняет все!» роль Филиппа Киркорова решили отдать другому актеру. Его заменит Никита Кологривый, звезда сериала «Слово пацана», где он сыграл роль Кощея.

Медиаменеджер Тина Канделаки лично контролировала процесс съемок. В итоге она выразила удовлетворение от игры молодого актера.

Помимо этого, певицу Анну Asti также решили вырезать из кинофильма. Однако пока что замена на ее роль продюсерами ремейка не раскрывается.