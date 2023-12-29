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Глава Минздрава Мурашко нашел ТОП-3 совета россиянам на новогодние праздники

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Глава Минздрава Мурашко нашел ТОП-3 совета россиянам на новогодние праздники
Здоровье
Фото: freepik.com

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обратился к россиянам перед наступающими новогодними праздниками. Он дал жителям России несколько важных советов. 

Он призвал не переедать, строго соблюдать правила дорожного движения, мыть всегда руки, провести праздники с семьей, отказаться от вредных привычек. Мурашко также призвал носить маски в общественных местах для того, чтобы предотвратить вирусные заболевания. 

На новогодний стол он рекомендует россиянам ставить более полезные продукты, предупреждая о вреде для здоровья избытка соли, употребления сигарет и алкоголя.

Информационное агентство «Informing»

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