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Врач РФ нашла специю, жизненно необходимую после гриппа и ОРВИ

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Врач РФ нашла специю, жизненно необходимую после гриппа и ОРВИ
Здоровье
Фото: @scym / pixabay.com

Кардамон, богатый антиоксидантами, может помочь человеку восстановить свой иммунитет после перенесенной болезни, включая ОРВИ, грипп и коронавирус. Эта специя из семейства имбирных содержит в своем составе витамины, а также другие не менее полезные вещества, которые могут замедлить старение клеток и предотвратить развитие опасных недугов.

Добавление кардамона в ежедневный рацион питания может осуществляться через приготовление различных блюд, таких как салаты, маринад для мяса, выпечка. Также можно приготовить пряный чай с добавлением кардамона, корицы, гвоздики, молотого перца, имбиря.

Информационное агентство «Informing»

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