Врачи из России нашли опасность в мандаринах на новогоднем столе

Мандарины могут вызывать серьезные проблемы с желудком, особенно при чрезмерном употреблении. Сок цитрусовых может стать сильным раздражителем для слизистой оболочки желудка, что приводит к болям или изжоге. Врачи рекомендуют ограничивать употребление мандаринов до 2 или 3 штук в день, употреблять их после основных приемов пищи.

Людям, имеющим проблемы с пищеварением рекомендуется быть особенно осторожными при употреблении мандаринов. Также медики предупреждают россиян о возможных рисках при заедании мандаринами алкоголя, особенно с шампанским, что может привести к сильному недомоганию.