Информинг » Знаменитости » Журналисты нашли полный список гостей Насти Ивлеевой на скандальной вечеринке

Журналисты нашли полный список гостей Насти Ивлеевой на скандальной вечеринке

Image 16+
Журналисты нашли полный список гостей Насти Ивлеевой на скандальной вечеринке
Знаменитости
Источник фото: @_agentgirl_

«РЕН ТВ» опубликовал сегодня список приглашенных знаменитостей на «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor. Среди участников, помимо Филиппа Киркоров, Анны Asti, Димы Билана, Глюкозы, Лолиты Милявской, также присутствовали рэпер Vacio, Джиган, Ксения Бородина, Алена Водонаева, Мальбэк. Кроме того, заметили на скандальном мероприятии Михаила Барышникова, Лауру Джугелию, Сашу Спилберга, рэпера T-Killah, Аглию Тарасову и многих других. Всего в списке значится 170 человек. 

Несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова и Ксению Собчак, извинились за участие в вечеринке, подчеркнув, что они не поддерживают ее контекст. Ивлеева также дважды попросила прощения у публики, отметив, что она осталась без поддержки.

Информационное агентство «Informing»

Неприятные новости о Лолите, которые нашлись в СМИ, потрясли всю страну

Неприятные новости о Лолите, которые нашлись в СМИ, потрясли всю страну

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Актриса Поплавская нашла уверенность, что Киркорова после вечеринки Ивлеевой нужно «отменить»

Сегодня, 13:48

Журналисты нашли полный список гостей Насти Ивлеевой на скандальной вечеринке

Сегодня, 13:28

Роль Киркорова нашли нужным отдать звезде сериала «Слова пацана» Кологривому

Сегодня, 12:08

Шнуров нашел прием, как оценить звезд на голой вечеринке Ивлеевой

Сегодня, 11:28

Телеканал СТС нашел нужным вернуть в эфиры уехавших Урганта, Смольянинова и Брежневу

Сегодня, 11:03

Отец Ивлеевой впервые нашел слова, чтобы прокомментировать вечеринку дочери

Сегодня, 10:38

Певец Юрий Антонов осудил Ивлееву за бахвальство богатством и нашел «час расплаты»

Вчера, 23:38

Нашелся список программ, в которых не будет звезд, засветившихся на вечеринке Ивлеевой

Вчера, 21:38

В Европе нашли причину отменить ряд выступлений российского оперного певца Ильдара Абдразакова

Вчера, 20:33

Российский поэт и сценарист Юрий Арабов найден мертвым в своей квартире в Москве

Вчера, 20:03

СМИ нашли откровение Иды Галич: рассталась с возлюбленным из-за СВО

Вчера, 19:43

Неприятные новости о Лолите, которые нашлись в СМИ, потрясли всю страну

Вчера, 19:38

Юлия Чичерина нашла с чем сравнить «голую вечеринку» Ивлеевой

Вчера, 18:08

На вечеринке Ивлеевой нашли дочь депутата ГД РФ от Красноярского края

Вчера, 16:23

Киркорову грозит арест: россияне не могут поверить в его исчезновение

Вчера, 16:18

Журналисты нашли в «голой» вечеринке Ивлеевой последствия для звезд шоу-бизнеса

Вчера, 15:33

«Сима-ленд» нашел повод и отказался от концерта Anna Asti на новогоднем корпоративе

Вчера, 14:53

Соловьев нашел способ пристыдить Ивлееву: «Вы хотите что-то искупить?»

Вчера, 14:13

Боец Минеев нашел нужным лишить Киркорова звания народного артиста РФ

Вчера, 13:53

Агутин нашел нужным опровергнуть слухи о нежелании выступать с SHAMAN на «Песне года»

Вчера, 13:28

Новости партнеров
2023
ru-RU