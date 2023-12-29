Журналисты нашли полный список гостей Насти Ивлеевой на скандальной вечеринке

«РЕН ТВ» опубликовал сегодня список приглашенных знаменитостей на «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor. Среди участников, помимо Филиппа Киркоров, Анны Asti, Димы Билана, Глюкозы, Лолиты Милявской, также присутствовали рэпер Vacio, Джиган, Ксения Бородина, Алена Водонаева, Мальбэк. Кроме того, заметили на скандальном мероприятии Михаила Барышникова, Лауру Джугелию, Сашу Спилберга, рэпера T-Killah, Аглию Тарасову и многих других. Всего в списке значится 170 человек.

Несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова и Ксению Собчак, извинились за участие в вечеринке, подчеркнув, что они не поддерживают ее контекст. Ивлеева также дважды попросила прощения у публики, отметив, что она осталась без поддержки.