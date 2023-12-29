Актриса Поплавская нашла уверенность, что Киркорова после вечеринки Ивлеевой нужно «отменить»

Яна Поплавская высказала свое негодование и ярость по поводу скандала вокруг вечеринки в московском клубе. Особенно ее возмутило поведение Филиппа Киркорова.

Считает его слова неискренними

По мнению актрисы, звезды должны были избегать участия в таком мероприятии. Она выразила особенное негодование по поводу быстрого извинения поп-короля, считая его слова неискренними. Яна выразила отвращение по отношению ко всему происходящему и надеется на справедливую ответственность за участие в мероприятии.

Поплавская сомневается, что Киркорова исключат из новогодних проектов, но последние данные свидетельствуют о его удалении из новогодних телепрограмм.