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Соседов нашел важным рассказать россиянам, почему SHAMAN не посетил «голую» вечеринку

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Соседов нашел важным рассказать россиянам, почему SHAMAN не посетил «голую» вечеринку
Знаменитости
Источник фото: @shaman.me

Анастасия Ивлеева, которая устроила вечеринку в клубе Mutabor, вызвала волну негодования. На ней собрались представители элиты шоу-бизнеса. Однако музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что SHAMAN (Ярослав Дронов), не входящий в круг общения блогерши, не появился на мероприятии. 

Музыкальный критик считает, что артист не проявил интереса к данному мероприятию, предпочитая свои собственные интересы и аудиторию. Также Соседов выразил мнение, что гости вечеринки не обязательно поддерживают настоящие дружеские отношения, а скорее всего они демонстрируют хорошие отношения для публичности, описывая все произошедшее как «обычное шоу».

Информационное агентство «Informing»

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