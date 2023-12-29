Соседов нашел важным рассказать россиянам, почему SHAMAN не посетил «голую» вечеринку

Анастасия Ивлеева, которая устроила вечеринку в клубе Mutabor, вызвала волну негодования. На ней собрались представители элиты шоу-бизнеса. Однако музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что SHAMAN (Ярослав Дронов), не входящий в круг общения блогерши, не появился на мероприятии.

Музыкальный критик считает, что артист не проявил интереса к данному мероприятию, предпочитая свои собственные интересы и аудиторию. Также Соседов выразил мнение, что гости вечеринки не обязательно поддерживают настоящие дружеские отношения, а скорее всего они демонстрируют хорошие отношения для публичности, описывая все произошедшее как «обычное шоу».