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Артист РФ Юрий Назаров объяснил, почему примадонна Пугачева попала в плохую компанию

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Артист РФ Юрий Назаров объяснил, почему примадонна Пугачева попала в плохую компанию
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfey

Артист Юрий Назаров высказался по поводу того, почему Алла Пугачева покинула РФ и не поддержала «военную спецоперацию».

Алла Борисовна покинула РФ после того как началась «военная спецоперация» на территории Украины, пишет АиФ. Из страны уехал и ее муж шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом). Он в своих концертах неоднократно высказывался против «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

И сейчас имя Аллы Борисовны упоминается среди тех, кто, как Максим Галкин*, выступает против «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Назаров отметил, что уже сомневается по поводу взглядов певицы, раз она тянется в сторону «вонючей массы» людей, покинувших РФ и критикующих российскую армию.

«Почему Алла Борисовна выбрала такую вонючую компанию? Это ведь ее выбор. Я знаком с разными россиянами. Михайло Васильевичем Ломоносовым, Александром Сергеевичем Пушкиным, Федором Ивановичем Тютчевым – масса у меня таких знакомств. И вот это тесное с ними знакомство не позволяет мне плохо относиться к русскому народу. Как не позволяет и общаться с теми, кто нас ***** (плохими) считает. И поэтому встает вопрос, как в том детском стишке: «О куча, чья ты, отзовись!» Не из этого ли ты ряда сама, родненькая моя? Ты в какой компании сама-то, Алла Борисовна?» – заявил Назаров.

Стоит отметить, что Алла Пугачева несколько раз приезжала в РФ за последние годы, но это были короткие визиты. По слухам, она планирует с семьей обосноваться в Лондоне.

Информационное агентство «Informing»

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