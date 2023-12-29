Журналисты нашли и опубликовали скандалы, которые сошли с рук Филиппу Киркорову

Филипп Киркоров известен своим скандальным поведением. Перед появлением на «голой вечеринке» король российской эстрады неоднократно привлекал внимание общественности рядом скандалов, пишет News.ru.

Киркоров затевал стычки с журналистами

В разгар карьеры он устроил драку с Юрием Шевчуком. Это происходило в гостинице в Санкт-Петербурге. Хотя позднее эти сведения были опровергнуты. Конфликт с Ириной Ароян начался с того, что артист прогнал журналистку Ирину Ароян с пресс-конференции. Это даже привело к судебному разбирательству. Кроме того, Киркоров затевал стычки с журналистами после концерта в «Рок Холле« и также в ходе репетиций »Золотого граммофона». А еще за использование христианского креста во время выступления его обвинили в сатанизме.

Во время концерта в Казахстане поп-король набросился на гостя, ударив букетом цветов. Последний инцидент произошел на концерте в «Крокус Сити Холле», когда Филипп Бедросович толкнул охранника, вызвавши конфликт, который, по словам адвоката, был позже улажен.