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Журналисты нашли и опубликовали скандалы, которые сошли с рук Филиппу Киркорову

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Журналисты нашли и опубликовали скандалы, которые сошли с рук Филиппу Киркорову
Знаменитости
Источник фото: @kirlo1

Филипп Киркоров известен своим скандальным поведением. Перед появлением на «голой вечеринке» король российской эстрады неоднократно привлекал внимание общественности рядом скандалов, пишет News.ru.

Киркоров затевал стычки с журналистами

В разгар карьеры он устроил драку с Юрием Шевчуком. Это происходило в гостинице в Санкт-Петербурге. Хотя позднее эти сведения были опровергнуты. Конфликт с Ириной Ароян начался с того, что артист прогнал журналистку Ирину Ароян с пресс-конференции. Это даже привело к судебному разбирательству. Кроме того, Киркоров затевал стычки с журналистами после концерта в «Рок Холле« и также в ходе репетиций »Золотого граммофона». А еще за использование христианского креста во время выступления его обвинили в сатанизме. 

Во время концерта в Казахстане поп-король набросился на гостя, ударив букетом цветов. Последний инцидент произошел на концерте в «Крокус Сити Холле», когда Филипп Бедросович толкнул охранника, вызвавши конфликт, который, по словам адвоката, был позже улажен.

Информационное агентство «Informing»

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