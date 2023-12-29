Программа на Новый год на Дворцовой площади: «НА-НА», «Поющие гитары» и Street Band

В предстоящую новогоднюю ночь на Дворцовой площади Петербурга обещает быть захватывающая праздничная программа, начиная с 22:00, пишет Фонтанка. Спектакль «Петербург. Было — стало — будет» в виде мультимедийного шоу предстанет перед зрителями на фасаде Главного штаба.

Немного позже, в 23:00 начнется концерт с участием кавер-групп, исполняющих новогодние хиты.

На время обращений губернатора Александра Беглова и президента Путина, которые будут проецироваться на фасаде, концерт приостановится.

Праздничные мероприятия продлятся до 4 часов утра

Затем выступят «НА-НА«, »Дискомафия» и другие артисты. Праздничные мероприятия продлятся до 4 часов утра, включая аниматоров у Большого Гостиного Двора и гулянья на сцене на Малой Конюшенной улице.