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Программа на Новый год на Дворцовой площади: «НА-НА», «Поющие гитары» и Street Band

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Программа на Новый год на Дворцовой площади: «НА-НА», «Поющие гитары» и Street Band
Знаменитости
Фото: @teksomolika / freepik.com

В предстоящую новогоднюю ночь на Дворцовой площади Петербурга обещает быть захватывающая праздничная программа, начиная с 22:00, пишет Фонтанка. Спектакль «Петербург. Было — стало — будет» в виде мультимедийного шоу предстанет перед зрителями на фасаде Главного штаба. 

Немного позже, в 23:00 начнется концерт с участием кавер-групп, исполняющих новогодние хиты. 

На время обращений губернатора Александра Беглова и президента Путина, которые будут проецироваться на фасаде, концерт приостановится.

Праздничные мероприятия продлятся до 4 часов утра 

Затем выступят «НА-НА«, »Дискомафия» и другие артисты. Праздничные мероприятия продлятся до 4 часов утра, включая аниматоров у Большого Гостиного Двора и гулянья на сцене на Малой Конюшенной улице.

Информационное агентство «Informing»

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