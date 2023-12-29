Найдена дата выхода первого выпуска 12-го сезона телешоу «Голос»

Съемки нового сезона телешоу «Голос» уже стартовали, и теперь есть официальная дата его премьеры на Первом канале. Она состоится 19 января 2024 года.

В этот раз состав наставников претерпел изменения. Кресло в числе экспертов заняла Zivert. Вместе в качестве судей выступят Владимир Пресняков, Антон Беляев, Полина Гагарина. Ведущей программы остается бессменная Яна Чурикова.

В 12-м сезоне 128 вокалистов примут участие в слепых прослушиваниях

В 12-м сезоне 128 вокалистов примут участие в слепых прослушиваниях, где каждый наставник должен будет выбрать себе по 12 человек. Также сохранится кнопка «блокировки». Она, напомним, позволяет наставникам конкурировать друг с другом за любимых участников.

Имя победителя станет известным россиянам весной.