Просматривая старые советские фильмы, порой удивляешься мудрости предков, которые способны были предсказывать будущее лучше многих экстрасенсов. Сцена из кинофильма «Вечный зов«, основанного на романе Иванова, приходит в голову в свете недавних событий, таких как »голая вечеринка», устроенная блогершей Настей Ивлеевой.

Герой фильма предсказывал разложение и деградацию современной молодежи

В ленте слова героя Олега Басилашвили о деградации молодежи звучат, как настоящее предвидение. В контексте событий последних дней, когда внимание общественности привлекла провокационная вечеринка, важно вспомнить слова героя фильма, который предсказывал разложение и деградацию современной молодежи. Считалось, что влияние интернета и других источников информации может разрушать усилия государства по воспитанию у молодежи чувства патриотизма.