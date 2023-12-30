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Вечеринка Ивлеевой меняет всё. Нашлось объяснение, как теперь вырезать Киркорова

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Вечеринка Ивлеевой меняет всё. Нашлось объяснение, как теперь вырезать Киркорова
Знаменитости
Источник фото: @kirlo1

Съемочная группа подготавливается к пересъемке новогоднего мюзикла «Иван Васильевич меняет всё», исключив из фильма опальную личность, Филиппа Киркорова. 

Сопродюсер и генеральный директор ТНТ Тина Канделаки утверждает, что изменения сделают фильм более интересным и провокационным. Основной риск связан с распоряжением актерами и доступностью локаций. Несмотря на возможность замены актеров, это потребует дополнительных финансовых затрат. Однако после обеспечения места для съемок остальные этапы, такие как проверка наличия костюмов, реквизита и организация света, могут быть решены относительно легко.

Главное в данной ситуации – оперативное включение чиновников 

Процесс сбора съемочной группы включает ключевые фигуры, такие как режиссер, оператор, художник-постановщик, звукорежиссер и гримёры. Главное в данной ситуации – оперативное включение чиновников, чтобы решить вопросы и выделить бюджет на пересъемку.

Информационное агентство «Informing»

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