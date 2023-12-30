Нашелся список российских фильмов и сериалов, которые удивили зрителей в 2023

Кинематограф уходящего года подарил зрителям яркие работы.

Так, «Год рождения» Михаила Местецкого с выдающимися Эльдаром Калимуллиным и Юрой Борисовым Соплеем — настоящий шедевр. «Крецул» от Сергея и Никиты Волковых впечатляет сценарием и актерской игрой. Три фильма Романа Михайлова, включая «Отпуск в октябре», завораживают.

Сериалы «Слово пацана: Кровь на асфальте» и «Кибердеревня» также привлекают внимание. Первую ленту под режиссурой Жоры Крыжовникова россияне назвали захватывающей кинематографической работой. Выделяется телесериал «Библиотекарь», отечественное фэнтези.