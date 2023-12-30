Ксения Собчак нашла повод, чтобы показать свою национальность через фото в шубе

Ксения Собчак подверглась критике за свои новые фотографии в стиле «славянский шик». Фанаты раскритиковали образы, выражая недовольство использованием натурального меха и призывая теледиву прекратить его ношение.

Фанаты не оценили такой поступок

Снимки, где ведущая предстала в объемной шубе рыжего и черного цвета с соответствующей шапкой, вызвали контраверсии. Несмотря на то, что журналистка показала свою национальность, фанаты не оценили такой поступок. Поклонникам не понравились ее наряды.

Юзеры стали критиковать Собчак. Комментаторы выразили предпочтение вечеринкам перед использованием меха животных, призвав Ксению прекратить эту практику.