Baza нашла список российских артистов, отказавшихся прийти на вечеринку Ивлеевой

Пригласили 460 звезд

Сеть в последние дни обсуждает список российских знаменитостей, отказавшихся посетить голую вечеринку Ивлеевой в московском клубе. Согласно данным Telegram-канала Baza, приглашение получили «почти все представители отечественного шоу-бизнеса». Отмечается, что пригласили 460 звезд, но отказавшиеся включают Тимати, Тину Канделаки, Нюшу, Светлану Бондарчук, Яну Рудковскую, Инстасамку, Настю Самбурскую, Филиппа Янковского и многих других.

Удивительным является и то, что от скандального мероприятия отказались те, кто встречался с Екатериной Мизулиной, информирует «РГ».