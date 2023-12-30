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Baza нашла список российских артистов, отказавшихся прийти на вечеринку Ивлеевой

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Baza нашла список российских артистов, отказавшихся прийти на вечеринку Ивлеевой
Знаменитости
Источник фото: @instasamka

Пригласили 460 звезд

Сеть в последние дни обсуждает список российских знаменитостей, отказавшихся посетить голую вечеринку Ивлеевой в московском клубе. Согласно данным Telegram-канала Baza, приглашение получили «почти все представители отечественного шоу-бизнеса». Отмечается, что пригласили 460 звезд, но отказавшиеся включают Тимати, Тину Канделаки, Нюшу, Светлану Бондарчук, Яну Рудковскую, Инстасамку, Настю Самбурскую, Филиппа Янковского и многих других. 

Удивительным является и то, что от скандального мероприятия отказались те, кто встречался с Екатериной Мизулиной, информирует «РГ».

Информационное агентство «Informing»

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