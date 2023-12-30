Нашлась информация, как живет невестка певицы Орбакайте в США Алена Краснова

Алена Краснова, жена Никиты Преснякова и невестка Кристины Орбакайте, вызвала волнение своими провокационными снимками в метро. Вместе с подругами модель устроила веселую вечеринку в общественном транспорте, разливая алкоголь, поднимая бокалы перед случайными прохожими. Эта выходка стала частью рекламного ролика для предстоящей русской вечеринки в стиле 80-х.

Все пассажиры реагировали спокойно

Алена отметила, что все пассажиры реагировали спокойно, некоторые из них даже присоединялись к компании.

Переехав в Штаты, девушка высказала восторг по поводу дружелюбия людей. Алена даже упомянула, что ей не пришлось оплачивать проход в подземку.