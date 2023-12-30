Актриса Илана Юрьева нашлась возле новогодней елки без брюк и в одном свитере

Актриса Илана Юрьева, известная по «Уральским пельменям», поделилась необычными новогодними снимками возле елки в одном свитере. В посте артистка с юмором отметила отсутствие штанов и пожелала всем новогоднего настроения.

Публика в соцсетях не оценила такой подход

Однако публика в соцсетях не оценила такой подход. Пользователи посчитали его неуместным и даже назвали плохим примером от других знаменитостей.

Сама Юрьева при этом не стала реагировать на негативные комментарии. Звезда лишь отметила, что это далеко не первый опыт столкновения с хейтерами.