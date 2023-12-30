Найдено настоящее влияние интервального голодания на кишечник и мозг

Ученые утверждают, что интервальное голодание воздействует на ось мозг-кишечник-микробиом человека. Это выяснилось по результатам исследования, проведенного на 25 китайских мужчинах и женщинах с ожирением. В ходе длительного периода голодания и последующего восстановления активности мозга, регулирующей аппетит, было выявлено снижение массы тела.

С использованием функциональной магнитно-резонансной томографии и анализа данных крови, ученые отметили изменения в составе кишечного микробиома, физиологических параметрах и сыворотке крови. Подчеркивается необходимость дальнейших исследований для понимания взаимодействия мозга и микробиома в процессе похудения.