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Найдено настоящее влияние интервального голодания на кишечник и мозг

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Найдено настоящее влияние интервального голодания на кишечник и мозг
Здоровье
Фото: @pvproductions / freepik.com

Ученые утверждают, что интервальное голодание воздействует на ось мозг-кишечник-микробиом человека. Это выяснилось по результатам исследования, проведенного на 25 китайских мужчинах и женщинах с ожирением. В ходе длительного периода голодания и последующего восстановления активности мозга, регулирующей аппетит, было выявлено снижение массы тела. 

С использованием функциональной магнитно-резонансной томографии и анализа данных крови, ученые отметили изменения в составе кишечного микробиома, физиологических параметрах и сыворотке крови. Подчеркивается необходимость дальнейших исследований для понимания взаимодействия мозга и микробиома в процессе похудения.

Информационное агентство «Informing»

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