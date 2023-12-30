Отмена за отменой: Киркорова и Лолиту не нашли в списке артистов «Зимнего Show»

По данным ТАСС, поп-король Филипп Киркоров и певица Лолита Милявская не примут участие в «Зимнем Show», запланированном в Московской области. Вместо них в программе появятся Хабиб, Люся Чеботина, Burito. Об этом было объявлено на сайте концертной площадки «Live арена».

Изменения также включают в себя проведение новогоднего шоу в классическом формате концерта. Что касается выступлений Лады Дэнс, Дмитрия Маликова, Димы Билана, то программа остается неизменной. Такое решение может быть непосредственно связано с недавней вечеринкой Насти Ивлеевой, где засветились Киркоров и Лолита.