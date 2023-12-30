Медиума Александра Шепса нашли в списке судьей нового телешоу

Медиум Александр Шепс, который родился в Самаре, примет участие в новом телешоу телеканала ТНТ. Оно носит название «Реванш». Однако на этот раз он будет не в роли участника, а в роли судьи.

В программе задействованы участники «Битвы экстрасенсов», не добившиеся победы. Они будут сталкиваться с новыми испытаниями. Судейскую коллегию представят сильнейшие экстрасенсы. Также туда войдут ведущие, включая Александра Шепса.

Первая серия передачи запланирована на период после новогодних праздников. Об этом проинформировали в пресс-службе канала.