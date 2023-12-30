Лазарев нашел, как нанести Киркорову «удар в спину» после его «отмены»

Филиппа Киркорова «отменили» после резонансной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Затем его хороший приятель Сергей Лазарев артиста «ударил в спину». Дело в том, что поп-король участвовал в съемках новогоднего кинофильма «Иван Васильевич меняет все!». Однако после скандала его решено было исключить из этой ленты.

Это решение стало ударом в спину

Сцены с участием певца решили переснять. В новый состав актеров вошел и Сергей Лазарев. На съемочной площадке все прошло гладко, а актеры сыграли свои роли профессионально, не обсуждая публично все происходящее с коллегами. Это решение стало ударом в спину для Филиппа, поскольку никто из его друзей публично не высказал ему необходимую поддержку.