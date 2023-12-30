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Нашлись фото Лолиты, Киркорова и Билана со съемок в новогодних телешоу

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Нашлись фото Лолиты, Киркорова и Билана со съемок в новогодних телешоу
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov

Незадолго до «голой» вечеринки участники мероприятия, среди которых был Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, стали участниками новогодних телешоу. Речь идет о «Песне года» и «Главном новогоднем концерте», снимки с которых публикует портал NEWS.ru. 

По данным источника, финальный монтаж программы был передан на «Россия 1», за сутки до вечеринки. Решение о том, останутся ли номера звезд, попавших в скандал, в эфире «Песни года», принимается телеканалом. 

Судьба выступлений в «Главном новогоднем концерте» тоже пока до конца неясна. Несмотря на то, что Киркоров, Лолита и Билан извинились перед россиянами, они могут быть исключены из передач уже на этапе финального монтажа.

Информационное агентство «Informing»

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