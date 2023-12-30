Нашлись фото Лолиты, Киркорова и Билана со съемок в новогодних телешоу

Незадолго до «голой» вечеринки участники мероприятия, среди которых был Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, стали участниками новогодних телешоу. Речь идет о «Песне года» и «Главном новогоднем концерте», снимки с которых публикует портал NEWS.ru.

По данным источника, финальный монтаж программы был передан на «Россия 1», за сутки до вечеринки. Решение о том, останутся ли номера звезд, попавших в скандал, в эфире «Песни года», принимается телеканалом.

Судьба выступлений в «Главном новогоднем концерте» тоже пока до конца неясна. Несмотря на то, что Киркоров, Лолита и Билан извинились перед россиянами, они могут быть исключены из передач уже на этапе финального монтажа.