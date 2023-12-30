Что говорят по телевизору о «голой» вечеринке Ивлеевой

В своем шоу на «России-1» известный российский ведущий Владимир Соловьев продолжает насмехаться над «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой. На этот раз он высмеял «элиту», которая, по его словам, реагирует на произошедшее, будто она уверена, что общество все простит.

Соловьев напоследок предложил звездам, присутствующим на «almost naked» («почти голый». — прим. ред.) искупить свою вину перед обществом деньгами, направленными на нужды армии. Он считает оправдания типа «зашел не в ту дверь» банальным страхом перед возможной проверкой налоговой, информирует Фонтанка.