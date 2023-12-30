Врачи нашли опасность: не кормите этим детей на Новый год

Педиатр-эндокринолог Дарья Губарева предостерегает от употребления детьми следующих продуктов за праздничным столом. В первую очередь, не рекомендуется давать лесные грибы детям до семи лет. Также она посоветовала избегать ряда мясных деликатесов, таких как копчености и сыровяленое мясо, из-за их недостаточной термической обработки и высокого содержания соли.

Детям до 5-ти лет следует избегать соленой, копченой рыбы, икры, блюд с сырыми яйцами из-за рисков заражения сальмонеллезом. Бри или камамбер тоже не рекомендуется давать малышам до пяти лет. Некоторые виды рыбы, такие как марлин, тунец, королевская макрель, рыба-меч, пангасиус, акула из-за высокого содержания ртути могут иметь токсическое воздействие на детскую нервную систему.