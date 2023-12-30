Врач Лапа нашла лекарства, которые обязательно должны быть в «новогодней» аптечке

Врач Людмила Лапа рекомендует заранее подготовить «праздничную» аптечку к новогодним каникулам для того, чтобы справиться с возможными последствиями переедания, отравления, алкогольной интоксикации. Итак, в аптечке прежде всего должны быть ферменты, а также абсорбенты для купирования последствий отравления.

Важно учесть индивидуальные особенности здоровья, например, некоторым пациентам нельзя употреблять вино из-за негативной реакции их иммунитета и поджелудочной железы.

«Для купирования последствий переедания или интоксикации после отравления не менее нужны абсорбенты», - отметила терапевт в беседе с Абзацем.