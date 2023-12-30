Татьяна Навка нашла нужным рассказать о своих друзьях и родственниках с Украины

Татьяна Навка рассказала, что в феврале 2022 года она прервала общение со многими своими друзьями и близкими родственниками из украинского города Днепра. В это время спецслужбы приходили к ее родственникам и задавали вопросы. Это создавало между ними весьма напряженную обстановку.

Спустя год фигуристка возобновила связь с ними, поскольку, как отметила жена Пескова, у них появилось «иное восприятие ситуации». Навка также подчеркнула, что старается не принимать близко к сердцу критику. Она желает сосредотачивать силы на более важных вещах в своей жизни, таких как семья, дети, карьера.