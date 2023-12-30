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Певица Наташа Королева нашла время провести вечер в обществе своей невестки

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Певица Наташа Королева нашла время провести вечер в обществе своей невестки
Знаменитости
Источник фото: @koroleva__star

Наташа Королева провела вечер в обществе своего сына Архипа и его подруги Мелисы Волынковой. Сын Тарзана и певицы, как известно, встречается с бывшей танцовщицей уже три года. Судя по обручальным кольцам, которые носят оба, возможно, пара даже в скором времени обручится. 

Несмотря на изначальное неодобрение со стороны звездных родителей, они, похоже, приняли выбор своего сына и рады его счастью. Королева на днях даже поделилась фотографиями с празднования дня рождения будущей невестки. Наташа при этом выглядела довольной. А вот Архип очень сильно внешне изменился. Видно, что парень поправился на несколько килограммов.

Информационное агентство «Informing»

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