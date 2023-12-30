Певица Наташа Королева нашла время провести вечер в обществе своей невестки

Наташа Королева провела вечер в обществе своего сына Архипа и его подруги Мелисы Волынковой. Сын Тарзана и певицы, как известно, встречается с бывшей танцовщицей уже три года. Судя по обручальным кольцам, которые носят оба, возможно, пара даже в скором времени обручится.

Несмотря на изначальное неодобрение со стороны звездных родителей, они, похоже, приняли выбор своего сына и рады его счастью. Королева на днях даже поделилась фотографиями с празднования дня рождения будущей невестки. Наташа при этом выглядела довольной. А вот Архип очень сильно внешне изменился. Видно, что парень поправился на несколько килограммов.