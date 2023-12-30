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Ветеран Отраковский нашел смелость заступиться за Anna Asti, выступавшую на «голой» вечеринке

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Ветеран Отраковский нашел смелость заступиться за Anna Asti, выступавшую на «голой» вечеринке
Знаменитости
Источник фото: @asti

Иван Отраковский, руководитель «Армии защитников Отечества» встал на защиту Anna Asti. Он высказал предложение провести беседу с Анной Дзюбой (настоящее имя артистки), которая участвовала в скандальной «голой вечеринке». 

Предлагает снять с исполнительницы все ограничения

Если подтвердится, что она была на мероприятии в качестве артиста, а не гостя, Отраковский предлагает снять с исполнительницы все ограничения. 

Руководитель «Армии защитников Отечества» также добавил, что недавно Анна, будучи уроженкой Украины, получила российский паспорт и теперь работает на аудиторию РФ, пишет URA.Ru.

Информационное агентство «Informing»

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