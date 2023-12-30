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Вадим Цыганов нашел способ, как Филиппу Киркорову избежать полного бойкота

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Вадим Цыганов нашел способ, как Филиппу Киркорову избежать полного бойкота
Знаменитости
Источник фото: @vadim.tsyganov

Вадим Цыганов высказал свою позицию относительно скандальной вечеринки, на которой присутствовали многие российские знаменитости, включая Филиппа Киркорова. Как считает продюсер, чтобы избежать полного бойкота, поп-королю сейчас необходимо принести искренние извинения за свое участие в этом неподобающем мероприятии. 

В новогоднюю ночь зрителям не будет скучно

Цыганов также подчеркнул, что искреннее покаяние поможет восстановить общественное доверие к популярному артисту. В своих комментариях муж певицы Виктории Цыгановой подметил, что в новогоднюю ночь зрителям не будет скучно, так как есть много других талантливых исполнителей, не замешанных в подобных скандалах.

Информационное агентство «Informing»

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