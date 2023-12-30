Вадим Цыганов нашел способ, как Филиппу Киркорову избежать полного бойкота

Вадим Цыганов высказал свою позицию относительно скандальной вечеринки, на которой присутствовали многие российские знаменитости, включая Филиппа Киркорова. Как считает продюсер, чтобы избежать полного бойкота, поп-королю сейчас необходимо принести искренние извинения за свое участие в этом неподобающем мероприятии.

В новогоднюю ночь зрителям не будет скучно

Цыганов также подчеркнул, что искреннее покаяние поможет восстановить общественное доверие к популярному артисту. В своих комментариях муж певицы Виктории Цыгановой подметил, что в новогоднюю ночь зрителям не будет скучно, так как есть много других талантливых исполнителей, не замешанных в подобных скандалах.