Нашелся список фильмов, которые 31 декабря покажет Первый канал

По информации News.ru, на новогоднюю ночь российские телеканалы подготовили разнообразную программу.

Первый канал предложит трансляцию советских фильмов, включая «Служебный роман» и «Москва слезам не верит». 1 января продолжится советская кинолента. Кроме того, покажут сказку "Морозко". На России 1 зрители насладятся картиными «Девчата» и «Любовь и голуби». ТНТ предложит новогодний беспредел с «Полицейским с Рублевки» и выпуском «Однажды в России». СТС порадует новогодними сериями сериала «Папиных дочек» и «Ивановых-Ивановых».