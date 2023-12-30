В Новосибирске нашлись фото интерьера ресторана Жерара Депардье

Открытие нового ресторана «Жерарня» в Новосибирске запланировано на весну. Этот проект является совместным трудом Жерара Депардье и ресторатора Дениса Иванова.

Архитектурное бюро Pergaev представило сегодня фото дизайна интерьера заведения. Первый зал будет воссоздавать атмосферу парижского ресторана. Он принадлежит французскому актеру во Франции. Второй зал с открытой кухней будет отсылать посетителей к «Астериксу и Обеликсу». Третий зал оформят в стиле классических парижских бистро. Там будут присутствовать антикварные элементы.

Инвестиции в «Жерарню» оцениваются в 120 млн рублей

Инвестиции в «Жерарню» оцениваются в 120 млн рублей. Как предполагается, на открытие приедет сам Депардье.