На Новый год российские телеканалы нашли нужным отказаться от зарубежных фильмов

В новогоднюю ночь и 1 января 2024 года российские телеканалы акцентируют внимание на отечественных кинофильмах, в основном отказавшись от зарубежных премьер.

Иностранные ленты будут показаны только на РЕН ТВ (это фильмы «Один дома 3« и «Поездка в Америку"), на канале СТС ("Норм и несокрушимые») и на ТВ-3 (»Леди Баг и Супер-Кот»).

Каналы представят советские работы и громкие отечественные премьеры

Остальные каналы представят советские работы и громкие отечественные премьеры. Например, на Первом канала выйдет картина «Вызов«, снятая в космосе, а «Россия-1» предложит своим зрителям ленту »Чебурашка».