Ученые нашли необычайно легкий способ бросить курить

Быстрая ходьба, согласно последнему научному исследованию австрийских экспертов, оказывает положительное воздействие на снижение тяги к курению.

В проведенном эксперименте участников предварительно разделили на три группы. Одни добровольцы занимались быстрой ходьбой, другие участники занимались на беговой дорожке, а третьи испытуемые обходились без физических нагрузок.

Быстрая ходьба значительно способствует снижению потребности покурить

Результаты показали, что быстрая ходьба значительно способствовала снижению потребности покурить. Также она повышала настроение и приносила людям позитивные эмоции.