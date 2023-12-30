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Ученые нашли необычайно легкий способ бросить курить

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Ученые нашли необычайно легкий способ бросить курить
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Быстрая ходьба, согласно последнему научному исследованию австрийских экспертов, оказывает положительное воздействие на снижение тяги к курению. 

В проведенном эксперименте участников предварительно разделили на три группы. Одни добровольцы занимались быстрой ходьбой, другие участники занимались на беговой дорожке, а третьи испытуемые обходились без физических нагрузок. 

Быстрая ходьба значительно способствует снижению потребности покурить

Результаты показали, что быстрая ходьба значительно способствовала снижению потребности покурить. Также она повышала настроение и приносила людям позитивные эмоции.

Информационное агентство «Informing»

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