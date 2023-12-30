Киркоров нашел большой ошибкой, что разрешил Собчак потрогать свои ягодицы

Филипп Киркоров, в последнее время тщательно следящий за своей внешностью и обращающийся регулярно к пластическим хирургам, полностью обновил свое тело, придав ему не только стальной пресс, но и упругие ягодицы. Ксения Собчак по достоинству оценила результаты, даже дотронулась до ягодиц певца.

Одноклассники начали дразнить девочку из-за этого инцидента

Однако это действие оказалось неприятным сюрпризом для дочери поп-короля Аллы-Виктории. Ребенок пришел из школы в шоке, так как одноклассники начали дразнить девочку из-за этого инцидента.

Киркоров деликатно отреагировал на ситуацию. Он объяснил, что отказать ведущей ему было сложно. Теперь он сталкивается с задачей помочь своей наследнице справиться с негативными последствиями неприятного инцидента.