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Екатерина Ковальчук родила ребенка от Гарика Харламова: нашлось опровержение

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Екатерина Ковальчук родила ребенка от Гарика Харламова: нашлось опровержение
Знаменитости
Источник фото: @garikkharlamov

Екатерина Ковальчук опровергла слухи о том, что она якобы родила ребенка от шоумена Гарика Харламова. 

Распространяющееся в Сети утверждение о том, что комик во второй раз стал отцом, появилось после того, как его девушка опубликовала в своем микроблоге новую фотографию лежащего в колыбели младенца. 

Снимок она сопроводила интригующей подписью: «Мое сердце от нежности разрывается».

Выяснилось, что ребенок – это племянник Ковальчук

Однако позднее выяснилось, что ребенок – это ее племянник. Хотя поклонники были огорчены, поскольку уверены, что дети Екатерине очень идут.

Информационное агентство «Informing»

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