Екатерина Ковальчук родила ребенка от Гарика Харламова: нашлось опровержение

Екатерина Ковальчук опровергла слухи о том, что она якобы родила ребенка от шоумена Гарика Харламова.

Распространяющееся в Сети утверждение о том, что комик во второй раз стал отцом, появилось после того, как его девушка опубликовала в своем микроблоге новую фотографию лежащего в колыбели младенца.

Снимок она сопроводила интригующей подписью: «Мое сердце от нежности разрывается».

Выяснилось, что ребенок – это племянник Ковальчук

Однако позднее выяснилось, что ребенок – это ее племянник. Хотя поклонники были огорчены, поскольку уверены, что дети Екатерине очень идут.