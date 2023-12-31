Врач Александрова нашла самое полезное блюдо на Новый год 2024

В преддверии праздников многие ориентируются на приготовление не только вкусных, но и полезных блюд. По словам врача Ольги Александровой, стоит включить в праздничное меню винегрет. Этот салат известен своим богатым составом клетчатки, витаминов, низкой калорийностью.

Замену обычного масла на оливковое медик также считает благоприятной для здоровья.

Диетолог Анастасия Ефимова высоко оценивает салат с оливковым маслом первого холодного отжима за его полезные свойства, такие как положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, нормализацию липидного обмена, профилактику диабета, снижение риска рака, противовоспалительные и антиоксидантные свойства.