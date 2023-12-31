Названы имена умерших актеров из кинофильмов режиссера Балабанова

Алексей Балабанов, оставивший неповторимый след в истории российского кинематографа, снял кинофильмы, в которых сыграли талантливые артисты. К сожалению, некоторые из них уже ушли из жизни.

Смерть Сергея Бодрова-младшего в горах Кавказа стала настоящим потрясением. Алексей Полуйан, чей голос звучит в картине «Брат« и который принимал участие в фильме »Груз 200», также ушел в мир иной. Умер Михаил Скрябин, сыгравший в «Кочегаре», через полгода после кинопремьеры. Юрий Степанов скоропостижно погиб в ДТП. Смерть Андрея Панина до сих пор остается загадкой. И наконец, Александр Кайдановский, появившийся у режиссера, покинул нас вскоре после съемок. Артист скончался от инфаркта.