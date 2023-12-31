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Health: Найдена связь между горячими ваннами для ног и избавлением от мигрени

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Health: Найдена связь между горячими ваннами для ног и избавлением от мигрени
Здоровье
Фото: @jcomp / freepik.com

Орошение рук и ног горячей водой может существенно облегчить мигрень. Это утверждают неврологи, хотя научных данных подтверждающих эффективность этого метода пока что нет. 

Горячие ванны способствуют лучшему кровоснабжению

Как пишет Газета.ру, небольшое исследование 2016 года показало, что горячие ванны или ледяной массаж связаны с уменьшением болевых ощущений у пациентов, страдающих хронической мигренью. Хотя с того времени не установлена причинно-следственная связь, специалисты полагают, что горячие ванны могут способствовать лучшему кровоснабжению конечностей. 

Также во время процедуры нервная система отключается от болевых сигналов, уходит стресс.

Информационное агентство «Informing»

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