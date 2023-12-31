Конфликт Агутина и SHAMAN нашел новый виток после слов о «кремлевской столовой»

Во время съемок телешоу «Песня года» возник скандал в связи с участием в нем певца SHAMAN. В этом году в шоу приняло участие много артистов, однако ходят слухи, что Леонида Агутина в их числе не оказалось из-за его отказа выступить на одной сцене с Ярославом Дроновым.

Согласно заявлению журналиста Станислава Яськевича, Агутин, якобы, отказался участвовать в финальной песне в знак протеста. Этот инцидент вызвал сплетни о «заговоре» против SHAMAN внутри отечественного шоу-бизнеса. Подтверждением этого стали высказывания, услышанные за кулисами.

«Петь с ним – словно пропахнуть беляшами из кремлевской столовой», - сказал кто-то из артистов.

Хотя автор фразы остался неизвестен, многие считают это намеком со стороны Агутина.