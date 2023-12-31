София Ротару прервала молчание и нашла способ сообщить о важном событии

София Ротару, которая долгое время после начала СВО оставалась в тени, внезапно вернулась в соцсети. Певица поздравила своего сына и невестку с 30-летием семейной жизни.

На фотографии, сделанной в Европе, видны 53-летний наследник артистки Руслан и его супруга.

Источник фото: @sofiarotaru.official

Поздравив близких людей, Ротару продолжает поддерживать таинственность вокруг своей жизни. Она не появляется на концертах и остается малоактивной в сетях. Существуют слухи о том, что семья Софии Михайловной сейчас проживает в Италии. Сама звезда, якобы, также находится за границей.

Внук Ротару Анатолий проживает в Европе, да и внучка Соня Евдокименко находится за рубежом.