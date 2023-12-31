Мизулина: «Я не верила, что буду встречать Новый год без Киркорова, но это случилось»

Российские зрители, возмущенные участием знаменитостей, включая Филиппа Киркорова и Лолиту, в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, потребовали бойкота участников мероприятия.

Высказала недовольство «голыми» звездами

В ответ на общественное негодование федеральные телеканалы быстро вырезали их из новогодних эфиров, что стало беспрецедентным случаем. Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, высказала недовольство «голыми» звездами, отмечая, что их извинения не содержат признания ошибок перед участниками СВО и их семьями. Она подчеркнула оторванность артистов и блогеров от реальности и поддержала инициативу бойкота.

«Я даже не верила, что буду встречать Новый год когда-нибудь без Киркорова на экране. Но это случилось. Спасибо тебе за это 2023 год», — написала Мизулина.