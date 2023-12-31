Стал известен победитель шоу «Суперстар! Возвращение-4»

30 декабря на НТВ вышел последний эпизод четвертого сезона музыкального телешоу «Суперстар! Возвращение». В этом проекте звезды прошлых лет стремятся возродить свою карьеру, но уже под взором судей Сергея Соседова, Леры Кудрявцевой, Стаса Пьехи, Наташи Королевой.

По правилам программы, в случае равенства баллов победителя определяет ведущая Лолита Милявская. Однако на этот раз такой сценарий не сработал. Победителем стал Алексей Глызин, набравший 73 балла.

К слову, этот триумф стал подарком к 70-летнему юбилею экс-солиста ВИА «Веселые ребята», который он отметит 13 января, пишет КП.